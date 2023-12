Il Sindaco Trantino affonda sotto i colpi della sua maggioranza

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Le elezioni amministrative dello scorso mese di maggio, hanno assegnato una larghissimaalla coalizione di centro destra e ciò ha consentito, per un colossale effetto di trascinamento, ad Enricodi diventarecittà di Catania. A distanza di soli pochi mesi dobbiamo domandarci, seabbia ancora una. Due gli episodi chiave che legittimano la domanda retorica. “Nell’ultimo consiglio comunale, su una mozione promossa dalla consigliera del gruppo MPA, Serena Spoto, FdI, Lega e Gruppo, hanno votato in un modo; MPA, FI, Nuova DC, in un altro” – afferma il consigliere Maurizio Caserta (nella foto) – “Non era materia da libertà di coscienza”. Si è discusso di una gara d’appalto dell’Autorità ...