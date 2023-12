Il silenzio sul sindaco di Napoli e le mani dei soliti noti sulla città

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Finalmente il muro die di omertà sul patteggiamento di Manfredi con la Corte dei Conti si sta squarciando. Dopo il coraggioso articolo di Fabrizio Geremicca sulle pagine del Corriere e la nostra forte denuncia pubblica, stanno uscendo articoli, opinioni, riflessioni: insomma come è giusto che sia in democrazia, si discute, non si nascondono lezie, senza giustizialismo ma pure senza sconti, come dovrebbe essere per il potere e come è stato quando ho amministrato. Non solo ai miei tempi non avevo sconti, anzi alzavano il prezzo oltre ogni misura perché non avevo prezzo, e si paga un prezzo a non avere prezzo. La nostra autonomia era sotto attacco perché non appartenevamo a nessuno. Ma la vicenda Manfredi rischia di diventare il Manfredigate anche per l’assenza di chiarezza da parte soprattutto dell’interessato sui ...