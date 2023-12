Il segnale di Strasburgo all’Italia | «Genitori in un Paese | genitori in tutta l’Ue | anche per bimbi nati con la maternità surrogata»

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Laalità stabilita in unUe dovrebbe essere riconosciuta automaticamente in, indipendentemente da come un bambino è stato concepito, è nato o dal tipo di famiglia che ha: lo chiede il Parlamento europeo in una risoluzione approvata oggi a maggioranza schiacchiante: 366 sì, 145 no e 23 astensioni. Il non riconoscimento di tale certificato Ue di filiazione potrebbe essere consentito, negli auspici del Parlamento di, solo per motivi rigorosamente definiti – come una «manifesta incompatibilità con l’ordine pubblico» – e dopo una valutazione caso per caso, così da scongiurare discriminazioni. Il testo non ha valore vincolante sul piano giuridico, ma invia un importantepolitico, indirizzato...