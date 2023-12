(Di giovedì 14 dicembre 2023) ROMA - Un pareggio che non basta a vincere il Gruppo F quello ottenuto in rimonta adal Psg, che grazie all'1 - 1 con il Borussia stacca però il pass per glidiLeague come ...

Il Psg pareggia a Dortmund e va agli ottavi di Champions, avanti anche il Porto

ROMA - Un pareggio che non basta a vincere il Gruppo F quello ottenuto in rimonta a Dortmund dal, che grazie all'1 - 1 con il Borussia stacca però il pass per gli ottavi di Champions League come seconda classificata davanti al Milan (vittorioso a Newcastle) , che ha chiuso con gli stessi ...

Cosa succede al Milan se il PSG pareggia: ottavi di Champions, playoff di Europa League o eliminazione Goal.com

Il Psg pareggia a Dortmund e va agli ottavi di Champions, avanti anche il Porto Corriere dello Sport

Champions League risultati: Lazio agli ottavi, Milan ai play off Europa League, il Dormund è primo

La Lazio perde in casa dell'Atletico Madrid e passa come seconda, il Milan vince a Newcastle ma finisce ai play off di Europa League: lunedì i sorteggi di Champions ...

Milan, Pioli amaro: "Delusione e rimpianti, ora vinciamo l'Europa League"

I rossoneri hanno chiuso al terzo posto il loro girone dopo il pareggio del Psg, e scendono dunque in Europa League dove giocheranno gli spareggi per accedere agli ottavi. Pioli: "Faremo di tutto per ...