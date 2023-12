(Di giovedì 14 dicembre 2023)anche quest’anno il “”, che nasce su iniziativa dall’Associazione Dire Farecon il patrocinio dell’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute diCapitale e dell’ASviS ed èto grazie al sostegno di VAIA, startup nata per dire vita agli alberi abbattuti dall’omonima tempesta e ricostruire le foreste delle Dolomiti ed èta in collaborazione con Kaos Kult, M.A.S.C. APS, Smile Vision, Alice nella Città e con la media partnership di R.I.D. 96.8. La seconda edizione del “” L’iniziativa in questa seconda edizione è stata lanciata il 10 Dicembre – Giornata ...

Al tennista Matteo Arnaldi il 31° premio 'Lo sportivo ligure dell'anno', citazioni speciali per altri 10 atleti

Rinnovo le mie congratulazioni anche ad Alberto Razzetti, che l'anno scorso ha ricevuto ile ...Al via la sperimentazione del nuovo servizio nelle farmacie liguri dove sarà possibileil ...

Il "Premio Cambiare" torna per valorizzare chi realizza un progetto culturale o sociale per Roma Secolo d'Italia

Premio Cambiare, al via la seconda edizione Roma Capitale

The Best FIFA 2023 - Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi in finale per il premio di giocatore dell'anno

CALCIO, THE BEST FIFA 2023 - Erling Haaland, Kylian Mbappé e Lionel Messi sono i tre finalisti che si contenderanno il "Men's Player Award". I tre fenomeni scelti da un'apposita giuria di esperti ...

LEGA SERIE A, Protagonista al World summit in Arabia

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La Lega Serie A è stata protagonista in Arabia Saudita al World Football Summit nel panel "Transforming Serie A: Globalization, Media Innovation, and the new era ...