Il Ponte sullo Stretto divide Forza Italia e Lega

Leggi su agi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - Ilche dovrebbe unire la Sicilia alla Calabria riesce, per il momento, are il centrodestra, che per una giornata ha vistolitigare sulle somme che le Regioni direttamente interessate sono chiamate a impegnare. "Che ci sia una compartecipazione seppur minima di Sicilia e Calabria mi sembra assolutamente ragionevole. Se a ora ci mettono il 10 per cento e lo Stato ci metterà quasi il 90 per cento mi sembra giusto", aveva detto Matteo Salvini in mattinata, sottolineando che la compartecipazione "è stata condivisa con i presidenti" delle due Regioni. Prima che intervenisse direttamente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a smentire il titolare delle Infrastrutture sul termine "condiviso", ci aveva pensato Tommaso Calderone, di ...