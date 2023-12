Il Pd delle porte aperte a tutti critica Schmidt “Papa nero” | teorie assurde

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Un Giano bifronte. Pronto a difendere un'idea e, un minuto dopo, l'esatto opposto. Con una nonchalance disarmante, ben oltre i limiti del grottesco. In base, ovviamente alla propria convenienza. Al proprio mero tornaconto. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein è ormai allo sbando. Dopo aver, per mesi, gridato al “pericolo fascista” e aver assistito a sondaggi sempre più impietosi (che vedono oggi i dem, in media, al 19%), la segreteria si è arroccata su se stessa. E ha rinnegato finanche le primarie. A Firenze prima il sindaco Dario Nardella ha defenestrato l'ex assessore alla mobilità, Cecilia Del Re, poi i vertici del Pd hanno sancito che il candidato alla (tentativo di) conquista di Palazzo Vecchio dovrà essere Sara Funaro. Infine, hanno sbattuto in faccia la porta alla richiesta di primarie della stessa Del Re e anche di Stefania Saccardi, candidata renziana, che chiedeva ...