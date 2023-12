(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilil suo l'ha fatto. Non basta per la, perché il Psg pareggia a Dortmund, ma per l'sì. L'ha fatto a modo suo, come gli gira quest'anno, a due facce . Per fortuna quella ...

Il Milan vince ma dice addio alla Champions. Rossoneri in Europa League e Pioli salvo. Per ora

Ilcambia faccia eAlla ripresa del gioco se non ci è riuscito Pioli ci hanno pensato le notizie in arrivo da Dortmund, con il Borussia in vantaggio sul Psg, a dare uno spirito diverso al ...

Il Milan vince a Newcastle: è solo Europa League ma Pioli si salva Liberoquotidiano.it

Il Milan vince in rimonta a Newcastle ma è solo Europa League. Il Psg agli ottavi dopo l’1-1 col Borussia La Stampa

Il Milan vince ma dice addio alla Champions. Rossoneri in Europa League e Pioli salvo. Per ora

Il Milan il suo l’ha fatto. Non basta per la Champions, perché il Psg pareggia a Dortmund, ma per l’Europa League sì. L’ha fatto a modo suo, come gli gira quest’anno, a due facce. Per fortuna quella b ...

Champions: Leao, ora in Europa League per vincerla

Abbiamo esultato per i tre punti. Adesso continuiamo in Europa League, il Milan non l'ha mai vinta. Ora entriamo in questa competizione per provare a vincerla": è la promessa di Rafael Leao a Prime, ...