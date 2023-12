Il Milan vince a Newcastle | è solo Europa League ma Pioli si salva

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilbatte in rimonta il2-1 ma esce dalla Champions: il gol nel finale di Chukwueze servead arrivare terzi nel Gruppo F, il girone della morte, visto che a Dortmund Borussia (già primo aritmeticamente) e Psg non si fanno male, come previsto. L'1-1 in Germania consente ai francesi di salire a 8 punti, gli stessi dei rossoneri con i quali però Mbappè e compagni sono in vantaggio negli scontri diretti. L'altra italiana impegnata, la Lazio, cade 2-0 in casa dell'Atletico Madrid e deve accontentarsi, si fa per dire, del secondo posto che significa in ogni caso ottavi, insieme a Inter e Napoli. Alla fine, il Diavolo resta sì in, ma quella minore, e forse può sorrideremister Stefano. Con una sconfitta o anche ...