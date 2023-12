Il Milan batte il Newcastle ma scivola in Europa League

(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - È un'impresa a metà quella che compie ilnell'ultima gara della fase a gironi della Champions. Al St.James' Park i rossoneri s'impongono 2-1 in rimonta grazie alle reti di Pulisic e Chukwueze, che ribaltano l'iniziale vantaggio di Joelinton. Nonostante il successo, però, la squadra di Pioli è costretta a salutare la massima competizione europea, 'retrocedendo' inin virtù del pareggio tra Dortmund e Psg (i parigini avrebbero dovuto perdere per soffiargli il secondo posto nel Gruppo F). Resta comunque la soddisfazione di un pesante successo su un campo ostico che permette al Diavolo di proseguire quantomeno il cammino europeo. Migliore l'avvio della formazione inglese, che al 20' costruisce la prima grande palla gol del match: Joelinton s'incunea in area ...

