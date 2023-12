Il Liverpool fa irruzione nel club dell’ex grande per una stella versatile che non è riuscita a firmare in estate | rapporto

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilha riacceso il suo interesse per ingaggiare un giocatore da ungestito da un exdei Reds. Con la finestra di mercato di gennaio a poche settimane di distanza, ilsta esplorando una serie di potenziali obiettivi da aggiungere alla propria squadra mentre si sfidano ai vertici della Premier League e anche nelle competizioni di coppa. Jurgen Klopp era deciso a ricostruire il centrocampo in, ma nella finestra invernale sembra che l’allenatore tedesco abbia la sua attenzione altrove. Ilha ampliato il proprio centrocampo ...