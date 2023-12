Il Fisco batte cassa prima di Natale | le tasse da pagare entro il 20 dicembre

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Propriodi, dal 18 al 20, il, con una serie di adempimenti che coinvolgono sia i contribuenti che le imprese. Vediamo, nel dettaglio, ledae quali sono le scadenze. Professionisti e contribuenti: ledail 18Il primo appuntamento con ildi, è quello del 18, giorno in cui nello specifico: i contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di novembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta divenuta esigibile nel mese di ottobre); gli intermediari che ...