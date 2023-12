Il finale di The Crown | per fare la regina bisogna rinunciare alla propria felicità

I Walk The Line, boom di studenti e gran finale a Palazzo San Giorgio: che il dialogo continui!

Palazzo San Giorgio abbraccia centinaia di studenti. Grazie al progetto ' I WalkLine ', la storica sede del Comune di Reggio Calabria , è stata questa mattina letteralmente invasa, non solo dai giovani delle scuole del territorio metropolitano ma anche dai numerosi ...

“Vivere il territorio”, incontro finale a Monteroni d'Arbia SIENA FREE

"I Walk The Line", boom di studenti e gran finale a Palazzo San Giorgio Corriere della Calabria

CAREZZA - Bormolini e Coratti, doppietta azzurra nello snowboard gigante parallelo

Il gigante parallelo di snowboard di Carezza si tinge d'azzurro grazie a Maurizio Bormolini e Edwin Coratti primo e secondo nella gara odierna di Coppa del mondo. Per Bormolini quella ottenuta sulla p ...

Abodi “Var aiuti arbitri, Euro2032 non risolve problema stadi”

Io sono per la tecnologia che affianca l’arbitro, un copilota che aiuta il pilota a sbagliare meno”. Chiusura finale, infine, per il tennis con il trionfo dell’Italia in Coppa Davis, una squadra “che ...