Il dolce red carpet di Bradley Cooper con la figlia Lea De Seine | 6 anni

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 14 dicembre 2023)ha portato sua, Lea De, sul reddi Los Angeles: il 12 dicembre 2023 i due hanno infatti sfilato, per mano e sorridenti, alla prima di Maestro, il film autobiografico di Netflix sul direttore d’orchestra Leonard Bernstein, del quale l’attore è sia regista che protagonista. Lea De, nata nel marzo 2017 dall’amore frae l’ex compagna Irina Shayk, ha oggi sei. Sul redin abito animalier e borsetta rossa, la piccola è stata accompagnata dal papà, che è invece apparso al pubblico in un elegante completo blu. “Diventare padre ha dato una spinta alla mia autostima. Ogni singola cosa ha assunto un’altra sfumatura, un’altra luminosità per il solo fatto che ...