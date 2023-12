Il Decreto Anticipi 2023 è Legge | pensioni | smart working e stipendi PA Le misure

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) C’è il via libera definitivo della Camera alcollegato alla Manovra di bilancio 2024. Con 164 voti a favore e 115 contrari il provvedimento è diventato. Si tratta del disegno direcanteurgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato dal Senato.Stando alle affermazioni del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il provvedimento include le “giustificate dall’urgenza tipo l’anticipo dell’adeguamento all’inflazione effettiva per le”: sono in sostanza gli interventi prioritari rispetto alladi Bilancio 2024. Nel corso delle ...