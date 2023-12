Il Covid è tornato e buca il vaccino | la nera profezia | chi fa tremare gli italiani

(Di giovedì 14 dicembre 2023) "Èil, ricominciamo ad avere molti casi in ospedale, soprattutto persone che non hanno fatto i richiami o non si sono vaccinate. Anche perché la variante GN1 è molto aggressiva, riesce a schivare i vaccini. Avremo il picco tra natale e capodanno. E dico a tutti: facciamo il tampone se pensiamo di avere una qualche sintomatologia". A lanciare l'allarme a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Nei pranzi e nei cenoni che faremo durante la feste sarebbe meglio non abbracciare il nonno, specie se come dicevo si ha una sintomatologia dubbia. Insomma, se ci sono persone fragili evitiamo di abbracciarci". E alla domanda "secondo lei chi viaggerà durante queste feste dovrebbe indossare la mascherina?", il virologo ha risposto così: "Si, sui voli aerei e sui ...

