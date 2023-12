Il chirurgo del Papa indagato per falso

(Di giovedì 14 dicembre 2023) IldiFrancesco, Sergio Alfieri, è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma con l’accusa diin atto pubblico: avrebbe firmato il registro degli interventi operatori ma in molti casi non era lui a operare quei pazienti. Il tutto al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, l’ospedale più noto a tutti come quello del. Lo riporta La Stampa. embed post id="1797997"...

