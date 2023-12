Il caso Sinner insegna: Bercy cambia programmazione

"Rispettiamo la scelta di- rispose allora Pioline parlando con l'Equipe - la stanchezza fa parte della vita di un tennista professionista. Poi nel suoè anche una stanchezza accumulata, ...

Tennis - Il caso Jannik Sinner cambia il Masters 1000 di Parigi-Bercy: ecco le modifiche Eurosport IT

Il caso Sinner insegna: Bercy cambia programmazione Tiscali

Il caso Sinner insegna: Bercy cambia programmazione

Memore di quanto accaduto lo scorso novembre, quando durante il Masters1000 di Bercy la programmazione del torneo nella sessione serale risultò ingolfata di partite giungendo a conclusione solo in ...

Tennis, Sinner in Ferrari: “Colpito da come si lavora a Maranello”. Poi guida una SF90 Spider Assetto Fiorano

In entrambi i casi mi sono sentito avvolto nell’auto, come se fosse un prolungamento del mio corpo. Un po’ come la racchetta: solo molto più grande…“. Sinner ha anche parlato della sua passione per la ...