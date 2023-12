Il calcio cambia | l’Arabia Saudita ospiterà la Champions asiatica

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 dicembre 2023) I Paesi arabi sempre più egemoni nel mondo dello sport. Infatti dopo il Mondiale invernale in Qatar e i tanti campioni che si sono trasferiti nei campionati arabi,mette a segno un altro colpaccio. L’AFC (Confederazione calcistica) ha raggiunto un accordo con la SAFF (Federdel) per l’organizzazione della fase finale della AFCLeague Elite per le prossime due stagioni (2024/25 e 2025/26). I 24 migliori club del continente asiatico saranno suddivisi in 2 campionati da 12 squadre nelle regioni occidentale e orientale. I club si sfideranno in un format composto da gare in casa e in trasferta per un posto agli ottavi di finale, con gli otto vincitori che accederanno alla fase finale della...