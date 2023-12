Il 19 dicembre AIR Campania e Comune di Caserta presentano il nuovo piano di mobilità e TPL

(Di giovedì 14 dicembre 2023). Martedì 19, alle ore 11.30, presso la Sala Giunta deldi, si terrà la conferenza stampa di presentazione deldidel servizio urbano di Tpl per la Città di. Interverranno il Sindaco, Carlo Marino, l’Assessore alladeldi, Emiliano Casale, l’Amministratore di AIR, Anthony Acconcia, e l’ingegnere Serenella Matarazzo, responsabile dell’unità tecnica complessa dell’azienda regionale di trasporto pubblico locale.

Offerte Amazon 14 dicembre fino al 56% su Apple, TCL, Bose, Logitech, Belkin, Jabra, Aqara

... realme, Meliconi E pure: C'è lo sconto del 20% sui giochi acquistati su Amazon fino al 18...00 sconto 18% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Apple 2023 MacBook...

Autostazione AIR Campania, il 18 dicembre apre la galleria commerciale Airone Orticalab

CASERTA: IL 19 DICEMBRE AIR CAMPANIA E COMUNE PRESENTANO IL NUOVO PIANO DI MOBILITÀ DEL ... Appia Polis

Un Professore 2, le anticipazioni della quinta puntata del 14 dicembre

Questa sera torna l'appuntamento con la seconda stagione di Un Professore. La serie andrà in onda con la quinta puntata con ben due episodi.

Sport in tv oggi (giovedì 14 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 14 dicembre: in programma il basket con l'Eurolega, il calcio femminile con la Champions League, il calcio con Europa League e Confer ...