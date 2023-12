Ignoranti | così ho salvato Milano da Ultima Generazione | chi è quest' uomo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il cavallo di Vittorio Emanuele è stato restaurato grazie alla società Vox Media Srl, che, in seguito all'accordo con il Comune, ha eseguito un ampio intervento di pulizia sulla statua ere in piazza D. La scultura era stata deturpata dagli attivisti dilo scorso 9 marzo, quando alcuni di loro avevano lanciato, con estintori modificati, una consistente quantità di vernice sul monumento. I giovani avevano minimizzato l'accaduto sostenendo che il materiale usato fosse lavabile. Manon è stato, e la procedura di restaurazione è durata più del previsto. Pensare davvero che quella sia vernice lavabile «è da», tuona il fondatore della società, Samuele Sanvito. «È lavabile nel caso in cui si dovesse sporcare un mobiletto della cucina, non in casi come ...