Iervolino | “Molti giocatori vogliono andare via e non amano la Salernitana Saluteranno a gennaio!”

Salernitana, Iervolino durissimo: 'Fazioni nello spogliatoio. Via chi non lotta'

"SPOGLIATOIO SPACCATO" -ha svelato la tensione che si respira all'interno dello ...calciatori vogliono andare via e non amano la Salernitana. Sono qui, ma vorrebbero stare altrove, ma ...

Salernitana, Iervolino: "Tanti calciatori non vogliono restare, andranno via a gennaio" Fantacalcio ®

Clamoroso Iervolino: "Alla Salernitana tanti giocatori vogliono andar via. A gennaio li cederò tutti" TUTTO mercato WEB

Salernitana, Iervolino infuriato: "A gennaio cedo tutti, ecco perché" | OneFootball

Danilo Iervolino è letteralmente un fiume in piena: nella conferenza stampa di oggi da lui indetta il presidente della Salernitana si è detto pronto a rivoluzionare la squadra, attualmente ultima in ...

DA SALERNO, Iervolino: "A gennaio rivoluzione". Via Dia

In casa Salernitana tira aria di rivoluzione. Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino s'è presentato oggi in conferenza stampa per far sapere che a ...