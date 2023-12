Ieri in Campania | minaccia mamma e compagna con coltello | arrestato 36enne sannita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, mercoledì 13 dicembre 2023. Avellino – Aveva appena concluso la lezione presso il liceo classico di Pietradefusi dove insegnava, ed era andata a fare la spesa quando la professoressa Lucia Mattera, ha tragicamente perso la vita a 57 anni mentre attraversava la strada. (LEGGI QUI) Benevento – Unè stato tratto in arrestomattina a San Nicola Manfredi dai Carabindella Stazione di San Giorgio del Sannio. I militari sono intervenuti per una segnalazione di una lite in famiglia nella frazione Santa Maria Ingrisone. (LEGGI QUI) Caserta – Brutto incidente nella serata dia Trentola Ducenta. Una donna, Cinzia Cristiano di 51 anni, ha perso la vita mentre viaggiava a bordo della sua Fia Punto lungo via Montale. ...