I vecchi in pensione a 67 anni + speranza di vita | i giovani a 71 anni senza nessuna speranza di vita!

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Se per i lavoratori più anziani intorno ai 60di età ci sarà da tirare avanti la carretta, magari...

"Non ha la minima idea", "non sa niente". A diMartedì lite tra Fornero e la sindacalista Como

... si assuma la responsabilità politica della sua riforma sulle pensioni, ha detto cose che fanno accapponare la pelle, grazie a lei si va incon pensioni da fame, oltre che più'. "Non ...

Pensioni, verso la conferma dei vecchi meccanismi di calcolo per medici, maestri e infermieri. Costerà allo Stato oltre 9 miliardi Orizzonte Scuola

Mazzarri: "Non parlo di arbitri, il Mazzarri vecchio è in pensione. Mi sono fermato per ripulirmi del passato" Eurosport IT

Riforma pensioni 2024: salve quelle di vecchiaia ma tagli su chi anticipa l’uscita

Le pensioni 2024 dei medici, degli infermieri e di altri dipendenti pubblici non saranno toccate con la riforma pensioni in arrivo. Tuttavia le uscite anticipate subiranno una penalizzazione, come pre ...

Infermieri, sulle pensioni la beffa per gli anziani e il danno per i giovani

Pensione per il raggiungimento del limite di età del rispettivo ordinamento (65 anni per gli infermieri) dopo il raggiungimento del requisito per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di ...