I migliori album dei Sum 41 | All Killer No Filler | Does This Look Infected e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Neidei Sum 41 c’è tutto il meglio della scena pop punk internazionale. Nel mondo di Deryck Whibley e soci ci sono tante sfumature hardcore e metal, non a caso la band ha spesso reso tributo a Metallica e Iron Maiden, eroi senza i quali i Sum 41 hanno ammesso che non sarebbero esistiti. Da Fat Lip a Still Waiting, la band canadese ha scritto una delle pagine più impordella scena alternativa. AllNo(2001) Il primodei Sum 41, uscito nel 2001, è un’opera energica e divertente che li fa conoscere al grande pubblico. L’contiene 13 brani tra cui i singoli Fat Lip, In Too Deep, Motivation e Handle, che diventano delle hit internazionali. L’ha venduto oltre 18 milioni di copie ...