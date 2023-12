(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dal 15 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “” (Joseba Publishing), ildei THEsotto la direzione artistica di Gianni Testa disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 1° dicembre. “” è l’attesa di un messaggio, l’attesa di risposte che ci portino a comprendere se il sentimento che proviamo sia corrisposto, e la confusione che si genera nella mente viene comparata al primo giorno della settimana, per tutti motivo quasi di disorientamento, domande e piccoli disagi, il lunedì. Il brano è stato scritto da Mirco La Rosa, Giovanni Segreti Bruno, Francesco Greco. Commentano gli artisti a proposito delbrano: “è la descrizione di un’ insieme ...

L'attesa è finita: è la notte delle Geminidi, le stelle cadenti di dicembre

Il mistero sembrava risolto , ma un recente studio pubblicato sulla rivista "Planetary Science ... Le Geminidi sembrano irradiarsi da un punto nella costellazione dei, da qui il nome " ...

I gemelli THE DOUBLES, attualmente in gara a XFactor Malta, presentano il nuovo singolo “Fuso Orario” Zarabazà

Uganda, una donna partorisce due gemelli a 70 anni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Indagato il chirurgo del Papa Sergio Alfieri, cosa sta accadendo

Il chirurgo di Papa Francesco, Sergio Alfieri, è finito nel registro degli indagati della Procura di Roma. La fiducia del Gemelli.

Max Giusti: “Ho avuto un gravissimo problema di salute, non lo avevo detto a nessuno”

L’attore alla presentazione del film ‘La seconda chance’: “Da 24 ore so di non averlo più, oggi mi sento leggero. Per un anno e mezzo non l’ho condiviso con ...