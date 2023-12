I big del web tornano a correre | tanti utili e poche tasse | oltre 50 mld di imposte non pagate in 4 anni

(Di giovedì 14 dicembre 2023) I maggiori 25 player, in prevalenza americani e cinesi, hanno realizzato risparmi fiscali per50 miliardi

Esce il libro del professor Paolo Musso 'Ucciderò Dio venerdì'

Ma un giorno i suoi amici lo trovano svenuto nel tunnel di LHC e, quando Perkins si riprende, sostiene di essere riuscito ad attraversare la singolarità inizialeBang, giungendo al cospetto ...

Big del web fatturano 90% del pil italiano, Amazon in vetta Agenzia ANSA

Da Amazon a Facebook, le intese tra big del web e fisco RaiNews

Alpine vs Alpine: manca ancora la maturità per lottare coi grandi

Quest'anno l'Alpine avrebbe voluto compiere il grande passo e lottare con i big team, confermandosi come quarta forza e sognando magari qualcosa di più. Invece, il 2023 del team francese (con sede ...

Lewis Hamilton a tutto surf: non solo in pista, l’inglese vola anche sulla tavola

Come fa spesso in ogni pausa dai motori, il pilota ha preso la tavola per divertirsi tra le onde: con il tempo, la sua è diventata una sfida ai limiti ...