Huijsen | Yildiz e Iling Jr sacrificabili | perchè gli juventini sono più delusi che contenti?

Genoa - Juventus, i convocati di Allegri: 23 gli uomini a disposizione del tecnico bianconero

Questi l'elenco completo: 1 Szczesny, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 12 Alex Sandro, 13, 14 Milik, 15, 16 McKennie, 17 Iling - Junior, 20 ...

Huijsen, Yildiz e Iling Jr potrebbero essere 'sacrificati', ma devono ancora dimostrare tutto, quindi perchè ci sentiamo ... ilBianconero

Juventus, il mercato cambia il futuro di Yildiz e Huijsen Mondoprimavera

Huijsen, Yildiz e Iling Jr potrebbero essere 'sacrificati', ma devono ancora dimostrare tutto, quindi perchè ci sentiamo più delusi che contenti

Huijsen, Yildiz e Iling Jr potrebbero essere 'sacrificati', ma devono ancora dimostrare tutto, quindi perchè ci sentiamo più delusi che contenti

Yildiz con più spazio Allegri: «Ora lo avrà per un motivo»

Yildiz con più spazio Allegri: «Ora lo avrà per un motivo». La rivelazione sul giovane attaccante in conferenza stampa Allegri in conferenza stampa ha fatto una rivelazione su Yildiz e sul minutaggio ...