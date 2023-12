(Di giovedì 14 dicembre 2023) La prima parte del programma relativo allagiornatastagione regolareA1 2023-2024 disu. Tre le partite in agenda, che hanno visto le goleade di, 7-4 sul Breganze,, 7-2 sul Vercelli, e, 5-1 sul Montebello. Due le partite invece, di un turno spezzatino, che si giocheranno domenica prossima: Bassano-Sandrigo e Giovinazzo-Lodi. Di seguito tabellini, risultati e classifica aggiornata. CAMPIONATOA1 – 12a GIORNATA – Note tecniche Mercoledì 13 dicembre 2023 – ore 20:45 – PalaTerzi di(SP)GAMMA INNOVATION H.– VENETALABBREGANZE = 7-4 (3-0, 4-4)Gamma Innovation ...

Hockey Vercelli: a Follonica un ko troppo severo

... intutti i giocatori a referto per il mister toscano L'Hv risponde con Stefani e ancora ...pesante passivo e la posizione dei nero - gialloverdi sta anche in un organico ridottissimo per l'...

Hockey pista: gli anticipi della 12esima di Serie A1 premiano Sarzana, Follonica e Valdagno OA Sport

Hockey Pista: scontro al vertice tra Forte dei Marmi e Trissino NoiTV - La vostra televisione

È l’ora di Attilio Biasca. ‘Quella chiamata non la scorderò mai’

La Nazionale si prepara al debutto a Zurigo, dove il ticinese d’origine ha un’occasione da sfruttare. ‘Se fai bene le piccole cose, le chance arrivano’ ...

Non solo la pista da bob. Sulle Olimpiadi cade anche la tegola hockey

Senza poi contare quanto dichiarato tre giorni fa dal “capo” della National Hockey League (NHL), Gary Bettman ... consegna dell’impianto per il pattinaggio velocità, noto come “pista lunga”. Saltata ...