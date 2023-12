Hamas | piani di attacco in Europa | arresti in Germania e Danimarca

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sarebbe stato scongiurato, in, un piano didi. Quattro uomini, presumibilmente appartenenti alla fazione palestinese, stavanoficando un attentato a istituzioni ebraiche in, riporta Tagesschau L'articolo proviene da Firenze Post.

Fermati presunti miliziani in un'operazione che ha coinvolto anche l'Olanda. Il Mossad ringrazia le polizie Ue

I piani di Israele a Gaza: guerra intensa fino a fine gennaio e distruzione di Hamas nel 2024 Pagine Esteri

Cresce la popolarità di Hamas: cosa svela l'ultimo sondaggio a Gaza e Cisgiordania

Sul futuro assetto di Gaza, il 64% pensa che Hamas avrà ancora un ruolo di primo piano. Circa i loro desideri, il 60% vorrebbe che la fazione continui a gestire la Striscia: la percentuale raggiunge ...

Tre persone arrestate in Germania, tre in Danimarca e una in Olanda. È il bilancio di una vasta operazione antiterrorismo in Europa. L'operazione coordinata dai procuratori tedeschi ...