Hamas dice che è una ' illusione' ipotizzare il dopoguerra a Gaza senza il movimento

Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha affermato che qualsiasi piano per Gaza nel dopoguerra che non coinvolga il gruppo militante palestinese è solo una "illusione".

"Qualsiasi accordo a Gaza o nella causa palestinese senza Hamas o le fazioni della resistenza è un'illusione", ha detto Haniyeh in un discorso televisivo mercoledì.

Israele–Hamas: scontri con l'esercito, tre palestinesi uccisi a Jenin Sky Tg24

"Ho giurato di eliminare Hamas", dice Netanyahu La Stampa

Il chirurgo del Papa: "Inchiesta su di me Sono una persona serena"

"Di base sono una persona serena, mi sono sempre comportato bene, non le dico nulla. L'inchiesta Non commento articoli pubblicati sui giornali. Come mi sento Cosa vuole che le dica, sono una persona ...

Il capo di Hamas Ismail Haniyeh ha affermato che qualsiasi piano per Gaza nel dopoguerra che non coinvolga il gruppo militante palestinese è solo una “illusione”.