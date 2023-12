Capelli a caschetto: tendenze e anticipazioni per il 2024

Da sinistra, Leslie Bibb, Elsa Hosk,(Instagram) Leggi anche › Capelli a caschetto: le ispirazioni per l'autunno inverno 2023/24 Choppy bob: il caschetto leggero dall'estetica '...

Hailey Bieber e la tecnica blush effetto acquarellato assolutamente da conoscere Vanity Fair Italia

Prodotti skincare inverno 2024: tutto sulla crema viso preferita di Hailey Bieber Cosmopolitan

Hailey Bieber con le chilometriche gambe in mostra e un vestito rosso fuoco da urlo!

Hailey Bieber protagonista del party natalizio del suo marchio Rhode, con un look da urlo tutto sui toni del rosso fuoco.

Il bob sarà il taglio preferito del 2024, lo dicono le celebrities

Ebbene sì, God we love the bob. Il taglio di capelli, per intederci. E se state scegliendo quale può essere il taglio di capelli perfetto per questo 2024, allora è ora di guardare i trend e capire che ...