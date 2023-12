Ha stato Draghi… anzi Conte Mi spiace che I soy Giorgia abbia ritrattato

(Di giovedì 14 dicembre 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo “Per alcuni la politica estera è stata semplicemente farsi fotografie con Germania e Francia, anche senza portare a casa niente”. Sarà anche una voce dal sen fuggita di I soyma la questione è pertinente. Di Giuseppericordo i 209 miliardi di euro portati a casa dall’Europa, lo spread ereditato vicino a quota 300 e lasciato intorno a 100, aver tenuto botta con la pandemia facendo da apripista a tutta Europa, i flussi migratori ridotti al minimo, il miglior rapporto deficit/Pil nel 2019 dal 2007, poi il reddito di cittadinanza, il superbonus, l’avvio dei centri vaccinali con il modello, poi attuato pedissequamente da Figliuolo, delle Primule, l’attacco continuo ricevuto dalla stampa del mainstream, a cui stava evidentemente antipatico. Le cose fatte potranno essere giuste per alcuni e sbagliate per altri ...

L'incontro Meloni - Macron - Scholz tra vino e geopolitica

