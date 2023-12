Guida agli eventi del weekend 15 – 17 dicembre

Leggi su ecodibergamo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dal «Christmas Concert» di San Pellegrino Terme al concerto di Natale di Ponte San Pietro, da «Vite in libertà» allo spettacolo di «Scrooge», passando per «Radio Shakespeare - Storie di amori» e una visita speciale tra le bellezze di Osio Sotto, Capriate San Gervasio e Lallio. Ecco la nostra proposta per gli appuntamenti di questo fine settimana