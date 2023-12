Grande Fratello | Vittorio Menozzi spiega perché non ha baciato Greta Rossetti | la confessione privata

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da quandoha fatto il suo ingresso all’interno della Casa delsi è mostrata da subito molto vicina a, il quale a sua volta ha dimostrato di apprezzare molto la compagnia dell’ex tentatrice e di trovarsi molto bene a parlare con lei.però più volte si è spinta un po’ più in là e ha cercato di provocare, chiedendogli dei baci e cercando di capirelei non gli piacesse e non volesse avere qualcosa di più con lei. Ieri sera, poi, mentre si trovava sul divano cone con Marco Maddaloni,è tornata a chiedere delle dimostrazioni di affetto al suo coinquilino e a un certo punto lo ha spiazzato chiedendogli un bacio vero, al quale ...