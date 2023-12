Grande Fratello | Perla a rischio squalifica per un termine razzista | cos’è successo?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione, in arrivo un provvedimento per una concorrente? Non sappiamo al momento la decisione dei piani alti, ma il pubblico a gran voce richiede ladiVatiero. La ragazza avrebbe utilizzato un, che negli scorsi anni ha causato l’uscita di molti vip dalla casa. L’opinione del web è divisa: i Perletti, fan della coppia con Mirko, la difendono a spada tratta, mentre il resto degli utenti non vuole che si passi sopra....