“Grande Fratello” | la sorpresa improvvisa per Perla lascia tutti senza parole

Leggi su tvzap

(Di giovedì 14 dicembre 2023) News TV. Nella puntata di lunedì del, di nuovo protagonista Mirko. Uscito dalla casa nel corso della puntata precedente ha avuto modo di capire cosa si aspettasse da lui il pubblico e, in un certo senso, capire il motivo che ha spinto i fan a non salvarlo durante le nomination. Intanto nella casa più spiata d’Italia Greta econtinuano a viversi la loro esperienza ancheil motivo della “loro fama”. Proprio per quest’ultima è arrivata unainaspettata che ha commosso anche il resto degli inquilini. Leggi anche: “”, colpo di scena su Greta: ecco a chi ha chiesto un bacio Leggi anche: “”, fuori la verità su Mirko e: ecco perché lui l’ha ...