Grande Fratello | Garibaldi consola Beatrice in lacrime | tutta colpa di Massimiliano e Sara

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco aVarrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo un breve periodo in cuiLuzzi e Giuseppesi sono allontanati, tra dure nomination e l’incontro di Giuseppe con il padre (definito da“maschilista”), sembra che tra i due sia tornato il sereno. Infatti, nelle scorse oreha affrontato un duro momento di sconforto, causato dalla situazione di disagio creato daè arrivata addirittura a dire di voler lasciare la casa del ...