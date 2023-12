Netflix annuncia nuovi giochi per Android e iOS, tra cui Sonic Mania Plus

Google annuncia Imagen 2 che dovrebbe competere con DALL-E 3 di OpenAI TuttoAndroid.net

Google: annuncia modifiche a Cronologia delle posizioni di Maps HTML.it

Google mette Gemini Pro a disposizione di aziende e sviluppatori

Google ha annunciato la disponibilità di Gemini Pro per gli sviluppatori in Google AI Studio e per le aziende in Vertex AI di Google Cloud e nuove funzionalità per lo stack AI Cloud.

Google Maps, la cronologia degli spostamenti sarà salvata in locale e non più in cloud

Google Maps sta apportando modifiche per memorizzare localmente la cronologia delle posizioni degli utenti sui loro dispositivi, dando agli utenti un maggiore controllo sui propri dati. Altri aggiorna ...