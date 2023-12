Gli sfilano denaro dal borsello e scappano | denunciate due donne

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’11 dicembre scorso, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Baiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, due giovanidi origine romene, provenienti dal napoletano (già note alle Forze dell’Ordine per precedenti reati contro il patrimonio), per furto con destrezza. L’episodio è avvenuto nelle prime ore del pomeriggio in un esercizio commerciale dove le due, con il pretesto di fare acquisti e approfittando della presenza di numerosi avventori, entravano nel negozio e dopo aver eluso la sorveglianza del titolare, si impossessavano della somma di 650euro, che il titolare dell’attività commerciale deteneva nel proprioriposto sotto il registratore di cassa. Il furto veniva notato da alcuni clienti presenti i quali davano notizia al proprietario del negozio che a sua ...