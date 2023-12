Gli interferenti endocrini nei bambini | cosa sono e che effetti hanno sui nostri figli

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Quando si parla delle cause responsabili di diversi disturbi e patologie si fa spesso riferimento ai fattori ambientali e i cosiddettitra i più importanti. Nel corso degli ultimi anni è aumentata l’attenzione, la ricerca e la consapevolezza su come l’ambiente (e la sua qualità) in cui viviamo condizioni lo sviluppo e la crescita degli individui. Questo avviene in modo particolare nella vita intrauterina (quindi durante la gravidanza), l’epoca neonatale e l’infanzia, le fasi della crescita più delicate, quando gli organi e i sistemi che compongono l’organismo umano vanno incontro a importanti cambiamenti. Qualsiasi condizionamento, quindi, può incidere in maniera negativa. Proprio per questo l’Istituto Superiore di Sanità riferisce, riprendendo i dati di un rapporto dell’OMS, come il 24% di tutte le malattie ...