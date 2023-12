Gli attivisti Lgbtq+ ucraini e il sogno dell’ingresso nella Ue | «Solo così avremo una legge sulle unioni civili» – Le interviste

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La decisione di Bruxelles di accelerare gli accordi di ingresso dell’Ucraina nell’Unione rappresenta un passo importante anche per la difesa dei diritti umani a Kiev. In particolare quelli della comunità Lgbtqia+. Secondo la relazione sulla fattibilità dell’allargamento dell’Ue, avanzata a giugno dello scorso anno equale la Commissione tracciava un percorso di azioni da intraprendere per garantire l’efficace «assorbimento» di qualsiasi nuovo Stato, veniva evidenziato nero su bianco come «la tolleranza e l’accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali o queer» erano in aumentosocietà ucraina. Mentre si sottolineava «la tendenza verso una diminuzione del numero di attacchi e crimini d’odio contro la comunità». Eppure, la situazione della comunità arcobaleno, purché migliorata nel corso degli anni anche ...