Giustizia | Renzi | ' cinismo Davigo | garantismo battaglia culturale' **

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Le frasi ciniche dell'ex magistrato Pier Camillosugli imputati che si suicidano ('dispiace, perdi una fonte di informazione') dimostrano che laper ilè una, civile, educativa che dovremo continuare a combattere". Così Matteosu twitter. "Contro il giustizialismo di quelli come, io continuerò a impegnarmi in prima persona mettendoci la faccia e il cuore, qualsiasi cosa mi possano fare contro. Perché ilè un dovere costituzionale e l'umanità è un dovere morale. Avanti a viso aperto contro questi giustizialisti".

