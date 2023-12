Giustizia | digitalizzati 3 | 5 milioni di provvedimenti civili

Leggi su iltempo

(Di giovedì 14 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Circa 3,5didi Tribunali e Corti d'Appello sono da oggi consultabili per via telematica. E' infatti operativa la banca dati di merito pubblica, un tassello molto importante nel percorso di transizione digitale del sistema. Il portale raccoglie sentenze, ordinanze e decreti – esclusi quelli in materia di rapporti di famiglia, minori e stato della persona – pubblicati dal 1° gennaio 2016. Consultabili anche gli abstract di alcune sentenze; in prospettiva, è in corso di valutazione l'aggiunta deidecisoriadottati dai Giudici di pace.La banca dati – spiega il ministero dellain una nota – è frutto di un progetto della Direzione generale sistemi informativi automatizzati (Dgsia) del ...