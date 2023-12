Giudi e Quani | in anteprima il video di ‘Fool Yourself’

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Da venerdì 15 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica e in tutti i digital stores Fool Yourself, il nuovo singolo della band veroneseche anticipa l’uscita del nuovo album di inediti, con uscita prevista per gennaio 2024. L’annuncio del nuovo album arriva a distanza di cinque anni dal precedente, periodo incessantemente dedicato a concerti in live club e festival in Italia ed Europa. La maturità è raggiunta: sono in due ma a sentirli non ci si crede. La loro è commistione sonora estremamente varia che si muove trasversalmente e con disinvoltura tra rock, blues, soul con punk attitude, estremamente dotata di ritmo e dinamiche dal coinvolgimento garantito. Il nuovo singolo Fool Yourself è un invito ad aprire gli occhi e a guardare in faccia la realtà. Soprattutto nel momento in cui ci si trova all’interno di una lotta ...