Giovanni Ferrero Chi è l’uomo più ricco d’Italia?

(Di giovedì 14 dicembre 2023)più, 32esimo al mondo con 39 miliardi di dollari in cassaforte. A dirlo è la lista dei miliardari aggiornata da Forbes che vede anora Mr Nutella in alto nella classifica italiana dei più ricchi. In vetta c'è Elon Musk con 244 miliardi portati dallo Spazio e dalle auto elettriche, poi Bernard Arnuld che lo segue con 200 miliardi e Jeff Bezos, fondatore diAmazon, con 171 miliardi., 59 anni, presidente esecutivo della multinazionale di Alba e autore di 8 romanzi. La sua ricchezza vale 39 miliardi di dollari passata a questa cifra in ben 5 anni. Al secondo posto invece troviamo Giorgio Armani con 13 miliardi, terzo Piero Ferrari.