Gesesa | conclusi i progetti finanziati dalla Regione in quattro comuni sanniti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’efficientamento del servizio idrico integrato nel territorio sannita rappresenta uno degli obiettivi su cuicontinua ad intervenire al fine di ridurre la dispersione della risorsa idrica e nell’ottica di gestione sostenibile. In tale direzione si è orientata la proposta progettuale diperdeiin cui gestisce il servizio idrico integrato, ovvero, Castelpagano, Foglianise, Morcone e Telese Terme. L’investimento ha puntato a potenziare gli attuali sistemi di gestione con strutture più innovative ed efficienti, in un’ottica di economia circolare. Per il comune di Castelpagano l’oggetto del lavoro è stato, la sostituzione di tratti di condotte della rete idrica urbana nelle Contrade Conca d’Oro e Sciumara. L’obiettivo era quello di sostituire i tratti di condotte ...