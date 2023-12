Germania | il trucchetto sul clima per pareggiare il bilancio

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Niente esercizio provvisorio per la, un pericolo evitato per una manciata di giorni. Ieri, infatti, il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato l’accordo politico suldi previsione per il 2024 dopo la sentenza della Corte costituzionale che aveva creato nei conti un buco da 17 miliardi di euro. Ma probabilmente non mancheranno le discussioni sulle scelte fatte dalla maggioranza: il governo ha infatti imposto il taglio di 60 miliardi di euro dal “fondo per ile la trasformazione”, creato per finanziare gli investimenti per la protezione dele i sussidi industriali. “Alla luce della sentenza, nelle ultime settimane abbiamo ridefinito le priorità delall’interno del governo federale”, le parole di Scholz, ribadendo l’impegno del suo esecutivo nel rispettare gli ...