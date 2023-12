Genoa | la terza maglia celebra il lato oscuro della città VIDEO

Nuovo video 'The dark golden side of Genoa', dedicato alla maglia per i 130 anni

In un nuovo video, 'The dark golden side of', il club rossoblù si è tuffato nel cuore di Genova, nei suoi vicoli, muovendosi tra i suoi angoli più nascosti. Le immagini illustrano la...

Genoa-Juventus, dove vederla in tv e streaming: le probabili formazioni Today.it

Genoa, la terza maglia in giro per i vicoli del centro Genoa News 1893

L'avversaria di turno, arriva la Madama, signora del calcio italiano

Probabilmente una delle avversarie più attese dal popolo genoani al momento di stilare i calendari è la Juventus. Compagni contro la quale il Genoa ha saputo conquistare anche ...

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

