Genoa-Juventus | i convocati di Allegri | 23 gli uomini a disposizione del tecnico bianconero

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’anticipo della sedicesima giornata parlerà die diche si scontreranno in quel di Marassi. I bianconeri vorranno mettere ancora di più pressione all’Inter attesa dall’ostico passaggio in quel di Roma contro la Lazio. Ildella Vecchia Signora ha deciso di contare su 23 elementi, quindiper la sfida di Marassi contro ildi Gilardino. Questi l’elenco completo: 1 Szczesny, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Danilo, 7 Chiesa, 9 Vlahovic, 11 Kostic, 12 Alex Sandro, 13 Huijsen, 14 Milik, 15 Yildiz, 16 McKennie, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 27 Cambiaso, 36 Perin, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende. SportFace.

